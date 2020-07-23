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رياضة

حرس الحدود يفوز 2 - 0 على الاتحاد السكندري وديا

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:22 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب المكس ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.


ونجح الغانى نانا مهاجم فريق حرس الحدود في إحراز هدفى اللقاء بالدقيقتين 28 و32 من عمر الشوط الثانى وتعد مباراة الاتحاد السكندرى اليوم التجربة الثانية  للفريق  ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم حيث يتواجد الفريق بمعسكر مغلق بالإسكندرية.


ويلاقى حرس الحدود نظيره المصرى البورسعيدى ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ18 من بطولة الدورى الممتاز  والمقرر إقامتها يوم 10 أغسطس المقبل على ملعب استاد السويس ويحتل الحرس المركز الثانى العشر بجدول ترتيب بطولة برصيد 19 نقطة.


ومن ناحية أخرى، وصل منذ قليل المحترف السورى عمرو الميدانى لاعب فريق الاتحاد السكندرى قادمًا من الأراضى السورية حيث غادر البلاد عقب ظهور جائحة كورونا ، و قامت إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى بمجهودات كبيرة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم لإنهاء إجراءات عودة اللاعبين الأجانب بنادى الاتحاد السكندرى.


واستقبل المدافع عمرو الميدانى  بمطار القاهرة الدولى اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة، وسوف يُجرى "الميدانى" مسحة طبية خلال الساعات القليلة القادمة للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا، تمهيدًا لمشاركته في تدريبات الفريق .
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