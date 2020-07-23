بعد اعتراضه على الطرد.. محمود علاء يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمود_علاء بعد اعتراضه على طرده في مباراة الزمالك وبيراميدز الودية.









وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏محمود علاء بعد طرده من مباراه الزمالك وبيراميدز الوديه هو في ايه دا لو الطرد ف نهائي كاس عالم مش هتخيب منك كدا" و"‏لا لا معجبنيش الاداء فين التفه اللي ع الجمهور؟ الدنيا مبقاش فيها خير ‎#محمود_علاء ".









وقال أخرون "‏لا بصراحة صعبان عليا محمود علاء .. يعني يتخصم منه ٥٠% من مستحقاته أثناء توقف الكورة بسبب كورونا، ومن شوية مرتضى يوقع عليه ٢٠٠ الف جنيه، وأمير مرتضى يشتموا ويقولوا لو مش عاجبك امشي.. لا حرام" و"‏تم توقيع غرامة على محمود علاء 200 الف جنيه وهاتتشال بعد يومين ".







