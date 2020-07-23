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رياضة

بعد اعتراضه على الطرد.. محمود علاء يتصدر تويتر

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:48 م
محمود علاء
محمود علاء
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمود_علاء بعد اعتراضه على طرده في مباراة الزمالك وبيراميدز الودية.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏محمود علاء بعد طرده من مباراه الزمالك وبيراميدز الوديه هو في ايه  دا لو الطرد ف نهائي كاس عالم مش هتخيب منك كدا" و"‏لا لا معجبنيش الاداء فين التفه اللي ع الجمهور؟ الدنيا مبقاش فيها خير‎#محمود_علاء".


وقال أخرون "‏لا بصراحة صعبان عليا محمود علاء .. يعني يتخصم منه ٥٠% من مستحقاته أثناء توقف الكورة بسبب كورونا، ومن شوية مرتضى يوقع عليه ٢٠٠ الف جنيه، وأمير مرتضى يشتموا ويقولوا لو مش عاجبك امشي.. لا حرام" و"‏تم توقيع غرامة على محمود علاء 200 الف جنيه وهاتتشال بعد يومين ". 


واضاف اخرون "‏قناة الزمالك بتعلن تغريم محمود علاء 200 ألف جنيه على الهواء يا مؤمن علشان طرد في ماتش ودي وقصيدة مدح من الكابتن طارق يحيى للقرار التربوي.. اقسم بالله كنّا مرتاحين من المسرحيات دي" و "‏‎#محمود_علاء قلب الاسد كل الدعم" .
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