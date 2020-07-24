انبهار عدد من شباب الدول العربية بالمدن المصرية الجديدة وقوة الجيش المصري.. فيديو

إستعرض عدد من الشاب في الوطن العربي الانجازات التي تقوم لها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية واستعراض قوة الجيش المصري.





قام شاب عراقي على قناته بيوتيوب بإستعراض المدن الجديد التي تجهزها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية لمواكبة التقدم التكنولوجي واستعراض البنية التحتية القوية بها وافرد حلقته على مدينة العالمين ومنافساتها بعد انتهاء العمل بها اكبر المدن العالمية بتتحول لدبي الثانية وتتفوق عليها في بعض المميزات.





وعرض شاب سوري يدعى مجد الدين على قناة بيوتيوب عدد من الانجازات التي قامت بها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من تجهيز حي الامارات والقضاء على العشوائيات في العديد من محافظات الجمهورية وتجهيز عدد كبير من المناطق السكنية على مستوى راقي للفقراء.





وقدم الشاب السوري في فيديو آخر قوة الجيش المصري والتجهيزات العالمية والتقدم والتطور التكنولوجي في الأسلحة التي يمتلكها الجيش المصري خلال الفترة الحالية وعرض الطائرات الحربية الحديثة الأكثر كفاءة عالميا ومقارنته بعدد من جيوش المنطقة التي أظهر قوة وكفاءة الجيش المصري وتفوقه عسكريا وتكتيكيا على جيوش المنطقة والشرق الأوسط.





واستعرض شاب آخر من دولة المغرب على قناته بيوتيوب قوة وحدة بلاك كوبر ابطال الصحراء التابعين للقوات المسلحة المصرية المتخصصة في عدد من المهام التالية الخاصة و الفائقة واستعراض الشاب عدد من الفيديو للتمارين أبطال القوات المسلحة المصرية معبرا عن انبهاره بقوة الجيش المصري.