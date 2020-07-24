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مرأة

اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:05 ص
بطلة واقعة المايوه
بطلة واقعة المايوه البوركينى وزوجها
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قال مصطفى حسن صاحب واقعة الخلاف على نزول زوجته حمام السباحة بالمايوه الشرعى داخل قرية بالساحل الشمالى بعد اعتراض بعض ملاك الشاليهات على ارتداء زوجته المايوه البوركيني  "انا ومراتى وبنتى الصغيرة طالعين نغير جو بعد الفترة اللى فاتت زوجتى ارتدت المايوه الشرعى البوركينى وبنلعب انا وبنتى فجأة لقيت 6  من الساكن جيرانا فى القرية جايين بيقولوا لمراتى  اطلعى بره حمام السباحة مينفعش تنزلى بالمايوه ده فى القرية .. فحسيت الموضوع انه فى عنصرية كبيرة تجاه زوجتى  وكانها ارتكبت جريمة".


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واشار: انا اصيبت انا ومراتى بصدمة كبيرة عمرى ما تصورت ان ده يحصل معايا كنت بسمع كتير عن وقائع حصلت قبل كده لكن عمرى ما تعرضت للواقعة دى اتخضيت فجأة لقيت حد بيقول لمراتى اطلعى بره الحمام كل ده علشان لبس مراتى مش عاجبهم طبعا انا صورت الواقعة وحسيت ان هناك عنصرية، وبعدها حضر فرد الامن الى حمام السباحة وسألني حضرتك مالك ولا مستأجر فقلت له انا مالك وسافرت بلاد كتير  حول العالم عمرى ما حصل معايا الموقف ده والناس اللى كانت معانا فى القرية وقفوا معانا فى الواقعة وكفاية عنصرية.


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وبعد نشر الواقعة كان فيه تفاعل كبير من قبل المواطنين لان فيه حرية شخصية وسألت المعترضين على نزول زوجتى حمام السباحة المشكلة في البوركيني ولا الحجاب قالوا المايوه هو المشكلة واكد أن الجيران فى القرية حضروا الى الشاليه الخاص بنا واعتذروا وقدموا شوكولاته لزوجته وكان شعورا طيبا منهم.


وقالت ياسمين زوجة مصطفى حسن : أنا مكنتش بحب انزل حمام السباحة لكن السنة دى اتشجعت علشان العب مع بنتى وارتديت المايوه الشرعى لانه ما فيش حاجة تمنع المايوه البوركينى وفوجئت بعدد من السيدات يطلبن منى الخروج من حمام السباحة وقالوا لى : مينفعش تنزلى بالمايوه ده وحضر فرد امن ورجعنا الى الادارة فقالوا انه ما فيش مشكلة خاصة بالمايوه الشرعى لكن خامة المايوه وبعد الواقعة وجدت تدعيم من الجيران فى صفنا.

اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو
اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو
اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو
اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو
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