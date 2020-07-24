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رياضة

شوقي غريب: محمد صلاح سيشارك مع منتخب مصر في الأولمبياد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:32 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو ابوبكر
قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن محمد صلاح، لاعب منتخبنا الأولمبي، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، سيتواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو. 

وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "محمد صلاح لاعب كبير وبكل تأكيد سيكون معنا ولكن نضغط بقوة على ليفربول للموافقة ولكن إذا ناديه رفض فلن نتمكن من ضمه".

وعن انضمام تريزيجيه، أشار غريب: "هو لاعب عالمي وسيحقق نجاحات أكبر، ومن المؤكد أنه مرشح بقوة فهو إضافة قوية".

وأشار غريب إلى أنه، على استعداد كامل حال رفض ليفربول انضمام صلاح للمنتخب، أن يذهب لإقناعهم. 
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