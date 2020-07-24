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اقتصاد

التموين: مد صرف سلع فارق نقاط الخبز حتى نهاية الشهر

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين مد صرف فارق نقاط الخبز حتى نهاية الشهر وذلك تسهيلًا على المواطنين لصرف السلع ومنع التكدس أمام منافذ صرف السلع التموينية.

كما قرر وزير التموين و التجارة الداخلية بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفي).

ونص القرار الوزاري الصادر على أن يكون لكل محل اسبوعان واشترط موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

كما نص القرار الوزاري على ضرورة أن تكون التصفيات موضحا بها الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية انها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة الى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف عن المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة
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