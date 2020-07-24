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فن

رانيا ملاح تحتفل بـ500 ألف متابع على إنستجرام

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:04 ص
رانيا ملاح
رانيا ملاح
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محمد بدران
احتفلت الفنانة رانيا ملاح بوصول عدد متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام إلى 500000 الف متابع.

ونشرت رانيا ملاح صورة بهذه المناسبة عبر حسابها وكتبت تعليقا عليها: " شكرا ليكم على 500الف متابع 😍love u all ♥️🙏🏻🥰عقبال المليون 😁".

يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.


مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

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