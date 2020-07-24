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اقتصاد

رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتفاق على مصادر جديدة لإيرادات الاتحاد إنجاز تاريخي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين للبرلمان الأوروبي إن اتفاقا بين قادة دول الاتحاد على تخصيص تدفقات إيرادات جديدة لتمويل حزمة التعافي هو خطوة ضخمة وتاريخية للتكتل المؤلف من 27 دولة.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، بعد قمة استمرت أربعة أيام، على فرض ضريبة على البلاستيك الذي لا يعاد تدويره وتحويل الأموال للتكتل وكذلك فرض ضريبة على الخدمات الرقمية وعلى السلع المستوردة لدول الاتحاد من دول معايير خفض انبعاثات الكربون لديها أقل، بين موارد أخرى.

وقالت فون دير لين وهي تقدم ما تم الاتفاق عليه في القمة لنواب البرلمان الأوروبي والذين يتعين عليهم الموافقة عليه على مدى الأشهر المقبلة ”أكبر مكاسب تلك القمة هي الموارد الذاتية الجديدة“.

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وتابعت قائلة ”لدينا الآن اتفاقا بالإجماع على الحاجة لموارد ذاتية جديدة. وهذه خطوة ضخمة وتاريخية للأمام لاتحادنا والتي كانت المفوضية والبرلمان يشجعان عليها منذ فترة طويلة“.

ونوهت فون دير لين إلى أن صرف الأموال من حزمة التعافي البالغة قيمتها 750 مليار يورو لدول التكتل مرتبط باحترام حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحكم القانون.

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