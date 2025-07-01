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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير يشيد بـ أداء شيكابالا: أجمل حكاية .. شاهد

شيكابالا
شيكابالا
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"‏من بين كتير حكايات حكايتك دى  أجمل حكاية يا محمود ".

وكشف الإعلامي مدحت شلبي عن وجود حالة من الانقسام داخل نادي الزمالك بشأن مستقبل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم، مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم القادم.

وقال شلبي، خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن لجنة التخطيط بالنادي تتمسك باستمرار شيكابالا لموسم جديد، نظرًا لدوره القيادي داخل غرفة الملابس وخبراته الطويلة مع الفريق.

وأوضح أن الساعات الأخيرة شهدت خلافات واضحة داخل مجلس الإدارة، حيث تطالب بعض الأصوات برحيل اللاعب وإعلان اعتزاله، وهو ما يرفضه اللاعب، الذي يشعر بأن هناك محاولات للضغط عليه لإنهاء مشواره الكروي.

وأشار شلبي إلى أن شيكابالا سيحسم قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

شيكابالا الزمالك الدردير

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