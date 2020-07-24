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توك شو

وسيلة لإنقاص الوزن.. 8 الصبح يبرز تقريرا عن ركوب الدراجات الهوائية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:02 ص
قيادة الدراجات
قيادة الدراجات
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البهي عمرو
عرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، تقرير فيديو يشارك فيه الشباب فى هواية قيادة الدراجات الهوائية ويرصد أسباب حرصهم على ممارسة.

وقال أحد الشباب المشارك فى هواية قيادة الدراجات ويدعى محمود، إن قيادة الدراجة وسيلة أمنه للتحرك، وموفرة للطاقة، وتساعد على الرياضة والمحافظة على الوزن.

وأضاف أنهم يجمعون الشباب من أجل الممارسة بشكل جماعي، وأكد أنهم يقومون بتسليم الشباب عجل وذلك فى حالة عدم وجود عجلة من الشخص، وكل شخص يحصل على كمية من المياه للتخلص من العطش.

واشار إلى أنهم يعقمون الدرجات قبل استخدامها، وأنهم يسيرون فى خط منظم واحد، وذلك لعدم التسبب فى مشكلات مرورية.

وكشف أنهم يمارسون رياضة قيادة العجل بطريقة سليمة، والجميع يلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية منها التباعد و التعقيم.
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