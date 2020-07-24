AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

16 أغسطس.. آخر موعد لإعفاء العمالة الوافدة وعائلاتهم المغادرين الأردن من رسوم العمل والغرامات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:41 ص
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة محمد سعفان
Advertisements
هيثم سعد الدين
حددت وزارة العمل الأردنية، 16 أغسطس المقبل كآخر موعد للتسجيل على منصة حماية (hemayeh.jo) الموقع الإلكتروني للوزارة العمالة الوافدة  المغادرة الأراضي الأردنية .

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب، إلي أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة قال إن هذه التاريخ أخر موعد للاستفادة من إعفاء العامل الوافد وعائلته (أصوله وفروعه) الذين سيغادرون أراضي المملكة بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم، بما في ذلك الرسم الإضافي لصالح (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية).

وكشف الوزير الأردني أنه سيتم إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوية المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون .

وأكد أن التنسيق مستمر بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لهؤلاء العمال، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الموعد النهائي مغادرة العمالة الوافدة أراضي المملكة والتي تستفيد من هذه الإعفاءات في ضوء الإجراءات المتعلقة بتنظيم الرحلات الجوية إلى بعض البلدان العربية والأجنبية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات بحرية إضافية عبر ميناء العقبة نويبع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بداية من اليوم.. القوى العاملة: الأردن تطلق خدمات نظام التصاريح للعمالة الوافدة إلكترونيا

إعفاء العمالة الزراعية الوافدة بالأردن من غرامة التأخير في تصاريح العمل

الأردن: العمالة الوافدة والقانونية لن تغادر إلا باختيارها وضمانات لاستلام مستحقاتها من الضمان الاجتماعي

ترشيحاتنا

بعد تنظيفه بالغسالة.. أغرب طرق تنظيف الممبار أبرزها فيشة الكهرباء وسلك المواعين

حطوله السم في العصير.. تفاصيل مقتل صاحب مصنع للاستيلاء على ممتلكاته في المنوفية

المركزية للمصايف بالإسكندرية تكشف سبب غرق 4 من عائلة واحدة بشاطئ الصفا بالعجمى

وفاة رئيس تنزانيا السابق بنجامين مباكا

ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم الجمعة

سمية الخشاب تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور

بنفس الألوان.. أحمد زاهر وابنته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها