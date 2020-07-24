"نورت بلدك".. وزارة الهجرة تطلق مبادرة لدعم العمالة المصرية العائدة من الخارج

قال الدكتور صابر سليمان ، مساعد وزير الهجرة ، إن مبادرة "نورت بلدك" ، تستهدف دعم العمالة المصرية ، العائدة من الخارج ، بسبب أزمة فيروس كورونا .





وأضاف الدكتور صابر سليمان ، عبر مداخلة هاتفية ، لـ برنامج " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن المبادرة تهدف لتوفير فرص عمل ، مناسبة لكل مواطن ، عائد من الخارج ، أو فرصة إستثمار ، داخل بلده.





وأشار مساعد وزير الهجرة ، إلى أن المباردة ، هي ناتج التنسيق بين وزارة الهجرة ووزارة التخطيط ، موضحا إلى إستمارة "نورت بلدك " ، متاحة الأن إلكترونيا ، لتكون متاحة بشكل كامل ، لجميع العائدين .





وأوضح "سليمان " ، أنه وفقا لبيانات العائدين ، سيتم على أساسها ، تحديد إحتياجات كل مواطن ، ونوع التضرر الواقع عليهم .



