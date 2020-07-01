نبيلة مكرم تكشف سبب عودة وزارة الهجرة للحكومة.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه كانت هناك أزمة ثقة بين المواطن المصري بالخارج ودولته قبل 30 يونيو.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أنه قبل ثورة 30 يونيو كانت هناك فجوة كبيرة في التواصل بين المواطن والدولة.

وتابعت وزيرة الهجرة, أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة الي الحكومة المصرية مرة أخري قرار هام جدا.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم, أن قرار عودة وزارة الهجرة جاء لسببين هامين جدا, أولهما هو إيمان القيادة السياسية بقوة المصريين بالخارج وتثمينه علي دورهم الوطني القوي.

وأشارت إلي أن السبب الثاني في عودة وزارة الهجرة مرة أخري هو عندما كان يسافر الرئيس السيسي الي دول الخارج كان يحرص دائما علي مقابلة الجاليات المصرية بالخارج وكانت أهم مطالبهم هو إعادة وزارة الهجرة مرة أخرى.