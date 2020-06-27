وزير الهجرة:ندعم حق مصر في مياه النيل من خلال فيلم مترجم لـ 5 لغات للمصريين في الخارج

قال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن مجلة وزارة الهجرة هى مظلة مبادرات المصريين فى الخارج لنشرها على نطاقا واسعا.





وتابعت مكرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "مصر الأولى"، أنه تم التواصل مع المصريين فى الخارج، ورعاية مبادرتهم التى تصب فى مصلحة الوطن، ونعتبرهم القوة الناعمة التى تساعد الدولة من الخارج، لتصحيح وجه النظر فى القضايا الإقليمية والدولية والتى تخص الدولة.





ونوهت إلى أن المصريين فى الخارج يفتقروا إلى وجود مادة إعلامية لمواجهة من يهاجم الدولة، فتم إنتاج فيلم بالمشاركة مع وزارة الخارجية والري وترجمته إلى عدد من اللغات كثيرة، لتوصيل صوت مصر فى أحقيتها فى مياه النيل.





أعدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فيديو خاص لدعم حق مصر فى مياه النيل، حيث تم إعداد الفيديو بـ 5 لغات مختلفة هى الإنجليزية والفرنسية ، والألمانية ، والصينية ، والروسية.