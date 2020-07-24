حالات الشفاء من كورونا في أفريقيا تقترب من نصف مليون حالة

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت أعداد الإصابات فى دول القارة الأفريقية إلى 787,501 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد، من بينهم 16,697 حالة وفاة وتعافى 446,082 حالة من فيروس كورونا المستجد؛ وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، هاجم تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو بشأن كورونا، قائلا: "هذه التصريحات خاطئة، غير مقبولة ولا أساس لها"، محذرًا لمرة جديدة من "تسييس" أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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ووفقًا لـ"تايمز" و"دايلي تلغراف" البريطانيتين، فإنّ بومبيو انتقد منظمة الصحة العالمية بشكل لاذع، الثلاثاء، خلال لقاء بعيد عن الاضواء مع نواب بريطانيين في لندن، وقال إن الصين "اشترته" فى إشارة لمدير عام منظمة الصحة العالمية.

فيما قالت ماريا فون كيركوف الخبيرة في المنظمة: "بصفتي أميركية، لم أكن يوما فخورة بانتمائي إلى المنظمة بقدر ما أنا فخورة الآن. أنا شاهدة عيان على العمل الذي يؤديه تيدروس وعلى ما تقوم به فرقنا في أرجاء العالم".

