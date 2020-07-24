تنقل 18 ألف راكب.. مطار القاهرة يسير 159 رحلة جوية على مدار اليوم

يشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار ساعات اليوم، الجمعة، تسيير نحو 159 رحلة جوية إلى وجهات دولية مختلفة تنقل على متنها حوالي 18 ألف راكب على متن شركات طيران دولية عربية وأيضا الناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.





ويستقبل مطار القاهرة، على مدار اليوم الجمعة، 82 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12314 مصريا، كما يغادر المطار 77 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 5982 راكبا.





وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.





كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.