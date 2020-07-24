الملك سلمان يجري جراحة استئصال المرارة.. إليك أعراض الالتهاب .. حالات تستوجب إزالتها تمامًا .. الاستعدادات قبل العملية .. والمنظار أسهل من الجراحة

أعلن الديوان الملكي السعودي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى جراحة ناجحة لاستئصال المرارة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الديوان الملكي السعودي بيانًا جاء فيه: "أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة هذا اليوم، الخميس 02 ذو الحجة 1441هـ الموافق 23 يوليو 2020م، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ـ ولله الحمد ـ بالنجاح، هذا وسيمضي - حفظه الله - بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".
في السطور التالية نستعرض كل ما تريد معرفته عن التهاب المرارة وأعراضها وجراحة استئصال المرارة ..
أسباب التهاب المرارة :
التهاب المرارة
يحدث نتيجة أسباب عديدة ، أهما تكون حصوات المرارة
التي تتسبب في انسداد الأنبوب المؤدي لخارج المرارة وبالتالي التهابها ، بحسب موقع هيلث لاين .
كذلك قد يحدث التهاب المرارة نتيجة تراكم العصارة الصفراوية بها ، أو وجود مشكلة في هذه القناة نفسها ، أو إصابة المريض بأمراض خطيرة أو أورام أو أي عدوى تسبب التهاب المرارة .
أعراض التهاب المرارة :
1- ألم حاد في الجزء العلوي أو وسط البطن
2- انتشار الألم إلى الكتف العلوي والظهر
3- ألم عند الضغط على منطقة البطن
4- غثيان
5- قيء
6- إسهال
7- انتفاخ منطقة البطن
8- التهاب المعدة والشعور بحرقان .
متى يستوجب استئصال المرارة؟
بحسب موقع health24 هناك بعض الحالات التي تستوجب استئصال المرارة وهي:
1- حصوات في المرارة
2- حصوات في القناة الصفراوية بالمرارة
3- التهاب المرارة نفسها
4- الأورام الحميدة بالمرارة
5- التهاب البنكرياس بسبب حصوات المرارة .
طريقة إجراء عملية استئصال المرارة :
هناك نوعان من عملية استئصال المرارة :
1- المنظار :
وهنا يقوم الطبيب بعمل 4 شقوق في البطن وإدخال المنظار عن طريق شق تحت السرة، حيث يحتوي هذا المنظار على كاميرا صغيرة يستطيع الطبيب من خلالها رؤية ما بالداخل وإنجاز المهمة.
وبعد استئصال المرارة بالمنظار، غالبًا ما يكون المريض قادرا على العودة لمنزله بعد العملية أو الإقامة لليلة واحدة فقط في المستشفى ، وتستغرق حوالي أسبوع للتعافي.
2-العملية الجراحية :
يقوم الجراح بعمل شق بحجم 15 سم في الجانب الأيمن من البطن ، بعد تخدير المريض كليًا ، ثم يرفع الطبيب الكبد حتى يتمكن من استئصال المرارة .
بعد استئصال المرارة بالجراحة، يظل المريض في المستشفى من 3 إلى 4 أيام، حتى يعود لمنزله، ويستغرق حوالي 4 اسابيع حتى يتعافى .
كيف تستعد لعلمية استئصال المرارة ؟
قد يطلب منك الطبيب أمرين :
1- عدم تناول الطعام من الليلة التي تسبق العملية، والاكتفاء بشرب الماء فقط ، وبشكل عام تجنب تناول الطعام و الشراب قبل العملية بـ 4 ساعات .
2- التوقف عن تناول بعض الأدوية، وعليك إخبار طبيبك عن جميع الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها.
ماذا بعد استئصال المرارة ؟
معظم المرضى لن يجدوا مشكلة في الجهاز الهضمي بعد استئصال المرارة، لأنها ليست ضرورة لعملية الهضم الصحية، لكن قد يعاني المريض من تغيير في أداء الجهاز الهضمي، فقد يلحظ وجود إسهال أو إمساك، وهو مجرد تغيير مؤقت حتى يعتاد الجسم على العمل دون المرارة .