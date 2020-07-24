الملك سلمان يجري جراحة استئصال المرارة.. إليك أعراض الالتهاب .. حالات تستوجب إزالتها تمامًا .. الاستعدادات قبل العملية .. والمنظار أسهل من الجراحة

1- ألم حاد في الجزء العلوي أو وسط البطن

2- انتشار الألم إلى الكتف العلوي والظهر

3- ألم عند الضغط على منطقة البطن

4- غثيان

5- قيء

6- إسهال

7- انتفاخ منطقة البطن

8- التهاب المعدة والشعور بحرقان .

متى يستوجب استئصال المرارة؟

بحسب موقع health24 هناك بعض الحالات التي تستوجب استئصال المرارة وهي:

1- حصوات في المرارة

2- حصوات في القناة الصفراوية بالمرارة

3- التهاب المرارة نفسها

4- الأورام الحميدة بالمرارة

5- التهاب البنكرياس بسبب حصوات المرارة .

طريقة إجراء عملية استئصال المرارة :

وهنا يقوم الطبيب بعمل 4 شقوق في البطن وإدخال المنظار عن طريق شق تحت السرة، حيث يحتوي هذا المنظار على كاميرا صغيرة يستطيع الطبيب من خلالها رؤية ما بالداخل وإنجاز المهمة.



وبعد استئصال المرارة بالمنظار، غالبًا ما يكون المريض قادرا على العودة لمنزله بعد العملية أو الإقامة لليلة واحدة فقط في المستشفى ، وتستغرق حوالي أسبوع للتعافي.





2-العملية الجراحية :







يقوم الجراح بعمل شق بحجم 15 سم في الجانب الأيمن من البطن ، بعد تخدير المريض كليًا ، ثم يرفع الطبيب الكبد حتى يتمكن من استئصال المرارة .



بعد استئصال المرارة بالجراحة، يظل المريض في المستشفى من 3 إلى 4 أيام، حتى يعود لمنزله، ويستغرق حوالي 4 اسابيع حتى يتعافى .









كيف تستعد لعلمية استئصال المرارة ؟





قد يطلب منك الطبيب أمرين :



1- عدم تناول الطعام من الليلة التي تسبق العملية، والاكتفاء بشرب الماء فقط ، وبشكل عام تجنب تناول الطعام و الشراب قبل العملية بـ 4 ساعات .



2- التوقف عن تناول بعض الأدوية، وعليك إخبار طبيبك عن جميع الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها.





ماذا بعد استئصال المرارة ؟