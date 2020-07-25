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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

السبت 25/يوليه/2020 - 06:01 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية   مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 25 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.92 جنيها للشراء و 16.02 جنيها للبيع. 

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سجل سعر اليورو 18.32 جنيها للشراء و18.58 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.13 جنيها للشراء و 20.40 جنيها للبيع .

سجل الفرنك السويسرى 17.02 جنيها للشراء، و 17.22 جنيها للبيع .

وسجلت كورنا سويدية عند 1.78  جنيها للشراء  و1.81 جنيها للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.87 جنيها للشراء و 15.01 جنيها للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيها للشراء و2.29 جنيها للبيع.
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