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محافظات

أكبر دعم لمرشحى الحزب .. مستقبل وطن بكوم أمبو يستعد لإنتخابات الشيوخ

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:31 م
حزب مستقبل وطن بكوم
حزب مستقبل وطن بكوم أمبو يعقد إجتماعًا لبحث الإستعدادات
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شاذلى عبد الفتاح
عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بكوم أمبو إجتماعًا لبحث الإستعدادات اللازمة لإنتخابات مجلس الشيوخ التى تجرى خلال يومى 11 و 12 من شهر أغسطس القادم . 

وحضر الإجتماع كل من النائب حسن خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة ومرشحى الحزب لإنتخابات مجلس الشيوخ وهما الشريف محمد الأنور ومجد الدين حسيبو ، بالإضافة إلى خالد رضوان أمين الحزب بكوم أمبو وأعضاء هيئة مكتب الحزب، وأعضاء الأمانات النوعية بالحزب،  بجانب سمير كامل  أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، والمهندس جلال أبو الحسن أمين المجالس المحلية . 

ومن جانبه أكد النائب حسن سيد خليل على ضرورة تقديم أكبر دعم لمرشحى الحزب والوقوف صفًا واحدًا لإجتياز هذه المرحلة وتحقيق الفوز فى هذه الإنتخابات بهدف إستكمال مسيرة الحزب فى خدمة الوطن والمواطن.

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داعيًا إلى حشد الجهود ودعوة المواطنين وكسب تأييدهم خاصة وأن الحزب فى أسوان قدم ومازال يقدم الكثير من الخدمات والدعم لجميع المواطنين دون تمييز سواءً فى وقت الأزمة أو فى الأوقات العادية مما جعل للحزب قاعدة قوية وأرضًا صلبة حتى أصبح الحزب الأقوى فى الشارع المصرى كله . 

ومن جانبهما قدم الشريف محمد الأنور،  ومجد الدين حسيبو مرشحا الحزب لسيرتهما الذاتية لأعضاء أمانة الحزب بكوم أمبو حيث يشغل الشريف محمد الأنور وظيفة كبير معلمى الفيزياء بإدارة دراو التعليمية وهو نقيب السادة الأشراف بمدينة دراو وعضو النقابة الفرعية بأسوان وعضو لجنة المصالحات على مستوى الجمهورية المنبثقة عن نقابة السادة الأشراف بجمهورية مصر العربية، وتولي منصب أمين عام مؤتمر التعايش السلمى بين الشعوب والأديان الذى أقيم في داكار بدولة السنغال عام 2020 والذى ألقى فيه كلمة عن مصر .

أما مجدى حسيبو فهو يشغل منصب أمين التنظيم بأمانة حزب مستقبل وطن فى مركز إدفو ويعمل مدير عام المعلومات بمأمورية ضرائب إدفو ، وهو محاضر فى مراكز التدريب بمصلحة الضرائب المصرية وحصل على العديد من الدورات التدريبية فى برامج إعداد القادة وتنمية المهارات ومواجهة الأزمات .
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