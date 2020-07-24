تعليم أسوان تستعد لماراثون امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات وقائية لمواجهة كورونا

ينطلق غدًا السبت 25 يوليو ماراثون إمتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى المنقضى 2020/2019 والمقرر أن ينتهى يوم الخميس 13 اغسطس القادم.





وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة التأكد من إنهاء الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالجان والاستراحات ومراكز التوزيع فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن المديرية أنهت الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية حيث تم تطهير وتعقيم جميع اللجان البالغ عددها 76 لجنة على مستوى المحافظة سوف تستقبل 16 ألفا و408 طلاب وطالبة.





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وقال الدكتور السيد الفيومى إن هناك 25 لجنة بإدارة أسوان ، و 6 لجان بإدارة دراو ، و 7 لجان بإدارة نصر النوبة، و 14 لجنة بإدارة كوم أمبو، و 24 لجنة بإدارة إدفو) موزعة بمعدل 40 لجنة صناعى، و 9 لجان مهنى، ولجنة صناعى متقدم، و 18 لجنة تجارى، ولجنة تجارى متقدم ، و 2 لجنة فندقى، و 4 لجان زراعى، ولجنة مزدوج.





وأشار السيد الفيومى إلى أنه تمت أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الإستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الإمتحانات والبالغ عددها 55 إستراحة بواقع 35 إستراحة للرجال، و 20 إستراحة للسيدات، وقظ تم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التى تضمن للمنتدبين إقامة كريمة.





وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه بالتوازى مع ذلك تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة 6 خطوط توزيع، كما تم توزيع الكمامات على أعضاء المركز ودعمه بالمطهرات اللازمة، وتجهيز وتطهير السيارات المخصصة لنقل الكراسات الإمتحانية .





وفى نفس السياق أكد محمد السيد مدير عام التعليم الفنى بأسوان أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة والإسعاف والتأمين الصحى والكهرباء والمياه والتموين والأمن والحماية المدنية كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال إمتحانات الدبلومات الفنية .





وأضاف محمد السيد أن المديرية شكلت لجان لمتابعة عمليات التعقيم اليومية للجان بواقع منسق بكل إدارة ومشرفين إثنين بكل لجنة ، ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الإمتحان ، كما تم تعليق لوحة إسترشادية وملصقات توعية تحتوى على الاجراءات الإحترازية لمواجة فيروس كورونا، بكل لجنة (مدرسة).



