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أخبار العالم

السراج يلتقي وزير الخارجية القطري في إسطنبول

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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أحمد محرم
التقى رئيس حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، فايز السراج، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مدينة إسطنبول التركية، وذلك على هامش زيارتهما تركيا لحضور مراسم إقامة أول صلاة جمعة بآيا صوفيا بعد تحويله لمسجد، حسبما ذكرت صحيفة "زمان" التركية.


وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الأخير ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني التقيا في إسطنبول، وبحثا آخر التطورات والعلاقات الثنائية في ليبيا.




وقال السراج خلال اللقاء إن الحل السياسي لكلا طرفي الأزمة الليبية يجب أن يكون متوافقا مع بيانات اتفاقية الصخيرات وقرارات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين.


من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية "وانج ييّ"، حيث تركز النقاش حول الأوضاع في ليبيا وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وصرح أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال مُحدّدات الموقف المصري تجاه القضية الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا وأمن وسلامة أراضيها عبر العمل نحو حل سياسي للأزمة ومساندة بناء المؤسسات الوطنية الليبية، مُضيفًا أن مصر سعت عبر "إعلان القاهرة" لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو التوصل لحل سياسي للأزمة عبر إيجاد توافق ليبي/ ليبي يعكس إرادة وتطلعات الشعب، وهو الأمر الذي يتسق مع مخرجات مؤتمر برلين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري شدّد كذلك خلال الاتصال على ضرورة دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الساعية لفرض نفوذ خارجي على الشعب الليبي، بما أفرزته من تصعيد وتعقيد للمشهد الليبي وتهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.
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