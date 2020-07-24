محلل يكشف أسباب تدخلات قطر التخريبية في اليمن

قال المحلل السياسي وضاح الجليل، إنه من الواضح أن قطر دائمًا ليس لها نهج معين من الممكن أن يتم التعامل معه، وهذا واضح في تعاطيها مع الحوثيين من البداية، منذ أن كانوا مجرد "متمردين" في محافظة صعدة بأقصى شمال اليمن، حيث كانت تتعاون معهم من أجل إبرازهم وجعلهم في المشهد الدولي.





وأوضح في تصريحات لـقناة الغد، أن قطر كانت تعمل على خلق أزمة عبر “الحوثيين” وتحويلهم إلى أصحاب حقوقيين وذوي قضية عالمية دولية.





وأشار الجليل إلى أن الهدف أن قطر تريد وجود وحضور في كل مكان، فهي لا تدعم الحوثيين لكونها تتوافق معهم أيديولوجيًا، ولكن تريد أن تتواجد في بقعة اليمن وأن تمارس النكاية في حلفاء الأمس في التحالف العربي، السعودية والإمارات.





وأكد الجليل أن الحوثيين أصبحوا أصحاب مظلومية في المحافل الدولية من خلال الدعم والرعاية القطرية، وتحول الخطاب من أنهم كانوا "متمردين" إلى أصحاب قضية.