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رياضة

رغم انتقاله لـ بيراميدز.. أحمد فتحي يشارك في ودية الأهلي مع سموحة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:28 م
احمد فتحى
احمد فتحى
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حسن العمدة
فاجأ السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الجميع بمشاركة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق مع بداية الشوط الثانى للمباراة الودية لسموحة المقامة حاليا باستاد التتش ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري الممتاز.

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا بعد متابعة متميزة لتسديدة عمرو السولية التي ارتدت من يد الحارس الهانى سليمان.

وأشرك رينيه فايلر مجموعة كبيرة من اللاعبين مع بداية الشوط الثانى لمنح الجميع الفرصة من بينهم النيجيرى جونيور اجاي وياسر إبراهيم والصاعد محمد عبد المنعم وأحمد الشيخ ومروان محسن.

ووقع أحمد فتحى لنادي بيراميدز لمدة ٣ سنوات خاصة أن عقده ينتهى نهاية الموسم الحالي.
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