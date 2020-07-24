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حوادث

قوافل الداخلية توزع السلع الغذائية على المواطنين.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:23 م
الداخلية توزع السلع
الداخلية توزع السلع الغذائية على المواطنين
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مصطفى رماح
واصلت وزارة الداخلية إيفاد عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر إحتياجًا، وذلك استمرارًا لتنفيذ مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.


ومن جانبها قامت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والتحركة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجًا، وذلك فى إطار تخفيف العبء عن كاهلهم.   
                

وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها . 
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