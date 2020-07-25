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بين الناس

أهالي بحطيط يشكون من سوء الطريق الرئيسي للقرية.. صور

السبت 25/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن مصطفى إبراهيم حسن السيد، من سكان قرية بحطيط مركز أبوحماد محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سوء الطريق الرئيسي للقرية.

ويقول فى رسالته: "نشكو نحن سكان قرية بحطيط من سوء الطريق الرئيسي للقرية و كثرة الحفر والتكسير الشديد بهذا الطريق الذي يبدأ من  مركز أبوحماد محافظة الشرقية مرورا بقرية الحلمية و من ثم قرية بحطيط". 

وأضاف أن الآلاف من الطلبة من المدارس والجامعات والموظفين بالمصالح الحكومية المختلفة و القطاع الخاص يستخدمون هذا الطريق يوميا للذهاب إلي عملهم و يعانون من سوء الطريق و كثرة التعب و الإرهاق الشديد من سوء الركوب و التكسير الشديد بالطريق.
 
وناشدوا وزير النقل بالإصلاح الفوري للطريق وإعادة رصفه جيدا و سفلتة هذا الطريق الرئيسي تقديرا لحقوق المواطنين و حفاظا علي أرواح و سلامة المواطنين و مراعاة لكبار السن و ظروفهم الخاصة.

للتواصل مع القارئ 
01144857659
أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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