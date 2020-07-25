أهالي بحطيط يشكون من سوء الطريق الرئيسي للقرية.. صور

شكا المواطن مصطفى إبراهيم حسن السيد، من سكان قرية بحطيط مركز أبوحماد محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سوء الطريق الرئيسي للقرية.





ويقول فى رسالته: "نشكو نحن سكان قرية بحطيط من سوء الطريق الرئيسي للقرية و كثرة الحفر والتكسير الشديد بهذا الطريق الذي يبدأ من مركز أبوحماد محافظة الشرقية مرورا بقرية الحلمية و من ثم قرية بحطيط".





وأضاف أن الآلاف من الطلبة من المدارس والجامعات والموظفين بالمصالح الحكومية المختلفة و القطاع الخاص يستخدمون هذا الطريق يوميا للذهاب إلي عملهم و يعانون من سوء الطريق و كثرة التعب و الإرهاق الشديد من سوء الركوب و التكسير الشديد بالطريق.

وناشدوا وزير النقل بالإصلاح الفوري للطريق وإعادة رصفه جيدا و سفلتة هذا الطريق الرئيسي تقديرا لحقوق المواطنين و حفاظا علي أرواح و سلامة المواطنين و مراعاة لكبار السن و ظروفهم الخاصة.





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