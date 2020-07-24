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سيارات

السيارات الكورية تعزز مبيعاتها في دول شرق آسيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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قالت شركات السيارات الكورية الجنوبية أنها عززت وجودها في 6 دول اعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا خلال السنوات الثلاثة الماضية مدعومة بالطلب القوى في سياراتها في فيتنام بحسب بيانات صناعية اصدرتها الشركة. 

كما بلغ إجمالي مبيعات الشركات الكورية في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام والفلبين خلال العام الماضي 184595 سيارة بحص سوقية قدرها 5.2 في المئة وذلك بحسب بيانات اتحاد  مصنعي السيارات الكوري الجنوبي. 
 
كما أشارت وكالة يونهاب للأنباء إلى أن مبيعات السيارات الكروية في الدول الست كانت في 2018 حوالي 168834 سيارة في 2017 في حين انها زادت حصتها السوقية في هذه الدول من 4.7 % عام 2018 و4 % عام 2017 إلى 5.2 % العام الماضي. 

 كما أكد سيوجين الباحث في قطاع التجارة والتعاون الدولي باتحاد مصنعي السيارات الكوري الجنوبي إنه في السنوات الاخيرة زادت صادرات شركات السيارات الكورية الجنوبية من سياراتها إلى فيتنام في صورة مكونات يمكن تجميعها في المصناع المحلية لتجنب الرسوم الجمركية العالية. 



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