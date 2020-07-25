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بين الناس

منذ 2016.. فؤاد يشكو من عدم استلام وحدته السكنية

السبت 25/يوليه/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن فؤاد محمد صبرى ابراهيم، في رسالة لخدمة القرّاء، التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلام وحدته السكنية ، بمشروع الإسكان الاجتماعي .

ويقول فى رسالته : "قدمت على الشقة منذ ٢٠١٦ في طلخا وبعد دفع الاقساط؛ قالوا مافيش فى طلخا، حوِّلو جمصه، وحولنا وكملنا الاقساط، اخر قسط كان ٣٠٠٠ جنيه، تم دفعه مره، وبعد كده وقفو الاقساط، و فى شهر ٧ تم الاتصال بنا، وحضر شخص استعلام من الشهر العقارى، واحتاج ورق، اعطانا رقم الوتسآب عشان نبعت عليه، وبعتنا، وفي شهر ٩ جالنا استعلام، قال من البنك، واعطانا رقم واتس وبعتنا عليه، وقال كده اخر حاجه، والبنك بقى هيبعت ليكم للإمضاء على العقد، ومنذ هذا اليوم وحتى الآن لم يحدث جديد".

ويمكن التواصل مع الشاكي على الرقم ٠١٠٠٨٨٢٥٣٩٣

أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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