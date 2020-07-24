لا تهملها.. دراسة أمريكية تكشف علاقة التهاب الأسنان بالسرطان.. الشاي الأسود يعالج مشاكل اللثة.. وغسلها بعد تناول الطعام يدمرها

- لا تهملها.. دراسة أمريكية تكشف علاقة التهاب الأسنان بالسرطان

- لن تصدق .. غسل الأسنان بعد تناول الطعام يدمرها.. اعرف السبب

- الشاي الأسود يعالج مشاكل اللثة













أكدت دراسة أمريكية حديثة أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية أن هناك علاقة قوية بين التهاب دواعم الأسنان وبين الإصابة بالسرطان ، بحسب ديلي ميل البريطانية .













وأوضحت الدراسة الأمريكية أن التهاب دواعم الأسنان لا يؤدي فقط إلى تساقط الأسنان فيما بعد، بل قد يتسبب أيضًا في الإصابة بسرطان المعدة أو سرطان المريء.













وأوضحت الدراسة أن التهاب دواعم الأسنان يحدث بسبب ترسبات نوع من البيكتيريا في الفم ، مما يسبب التهابات وترسبات جيرية ، كما أوضح الباحثون أنه مع محاولة الجهاز المناعي مواجهة هذه الالتهابات، تبدأ الأسنان في التفكك حتى تسقط تمامًا.













كما أكد الباحثون أنه توجد علاقة بين التهاب دواعم الأسنان وبين الإصابة بسرطان المعدة والمريء بشكل خاص، حيث وجدوا أن الأشخاص الذين أصيبوا بأحد هذين النوعين من السرطان خلال هذه السنوات التي خضعوا فيها للدراسة، كانت لديهم أيضًا التهابات شديدة في اللثة لم يتم علاجها.













كما أشار الباحثون إلى أن التهاب دواعم الأسنان في مراحل متأخرة يحدث فيها سقوط الأسنان، يزيد خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 59% ، وكذلك يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 68% مقارنة بالآخرين .









أخطاء يومية فيما يتعلق بالعناية المناسبة بـ الأسنان ؛ تؤدي إلى تدميرها شيئًا فشيئًا، وإليك أبرزها وفقا لموقع "برايت سايد".



1. الشرب بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة



نعم ، بالطبع ، ستأكل وتشرب بعد غسل أسنانك بالفرشاة في الصباح. ولكن من المهم أن تكون نكهة فرشاة الأسنان هي النكهة الأخيرة في اليوم. حتى شرب الشاي قبل النوم يمكن أن يؤثر سلبًا على أسنانك .





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2. شطف أسنانك بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة



بعد تنظيف أسنانك، يمكنك شطف فمك بالماء. ولكن لا تبتلعه، ارتشفه؛ فهذه العادة تقلل من تسوس الأسنان بنسبة تصل إلى 25% .



3. تنظيف الأسنان بشدة



عندما يتعلق الأمر بتنظيف أسنانك يتسبب فركها بشدة فى الإضرار بالمينا وجعل أسنانك تصبح حساسة.



4. تنظيف أسنانك مباشرة بعد تناول الطعام





غسل أسنانك فورًا بعد تناول الطعام قد يؤثر سلبًا على مينا الأسنان ، خاصة إذا كنت قد استهلكت شيئًا حمضيًا. يجب تجنب غسل أسنانك بالفرشاة لمدة 30 دقيقة تقريبًا بعد تناول الطعام.









بالرغم من ان الشاى الاسود معروف بقدرته على جعل جعل لون الاسنان يميل للاصفرار إلا أنه مفيد لحمايتها من مشاكل اكبر من ذلك بكثير.