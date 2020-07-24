باريس سان جيرمان بطلًا لكأس فرنسا بالفوز على سانت إيتيان بهدف نيمار.. فيديو

توج فريق باريس سان جيرمان ببطولة كأس فرنسا للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد فوزه على سانت إيتيان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد دو فرانس.





هاموما كان قريبًا من التسجيل لـ سانت إيتيان في الدقيقة الخامسة، لكن تسديدته القوية ارتطمت بالقائم الأيمن للكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان.





وفي الدقيقة 14، اخترق كيليان مبابي دفاعات فريق سانت إيتيان من الجهة اليمنى، ليسدد تسديدة قوية لكن حارس سانت إيتيان تصدى لها، لتصل لنيمار الذي أودعها في شباكه، معلنًا عن الهدف الأول.





بعد ذلك تعرض الألماني كيريير لاعب باريس سان جيرمان للإصابة ويتم تبديله بـ داجابا في الدقيقة 20.





وفي الدقيقة 28، تدخل بيرين لاعب سانت إيتيان بشكل قوي على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، لينال البطاقة الحمراء ويغادر اللقاء، وتحدث مشاجرة كبيرة بين لاعبي الفريقين بعد ذلك.





ولم يكمل مبابي المباراة بعد تعرضه للإصابة، ليلعب بدلا منه بابلو سارابيا في الدقيقة 30.





وفي الشوط الثاني، سجل باريس سان جيرمان هدفًا في الدقيقة 51 عن طريق ماورو إيكاردي، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.





حاول بعد ذلك لاعبو سانت إيتيان تعديل النتيجة، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، ليتوج باريس سان جيرمان بطلًا لكأس فرنسا للمرة الثالثة عشر في تاريخه.



