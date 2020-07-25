اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على سوريا.. فيديو





نشرت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الجمعة، اللقطات المصورة الأولى لقصف مروحيات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لعدة أهداف للجيش السوري في ريف القنيطرة جنوبي غرب سوريا.





وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن مروحيات حربية أغارت على أهداف تابعة للجيش السوري جنوب سوريا، "ردًا على إطلاق نار" باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق من أمس الجمعة.





وأضاف أنه "تم استهداف مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية".





من جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر عسكرية قولها: "في تمام الساعة 23 من مساء الجمعة استهدفت الحوامات الإسرائيلية المعادية بصواريخ م / د ثلاث نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة مما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراج".





وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مواقع ترمكزات لمليشيات إيرانية في سوريا.



