AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السياحة: لم نرصد أي حالة إصابة في المحافظات التي تم افتتاحها..فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 01:48 ص
الاستعداد للموسم
الاستعداد للموسم السياحي
Advertisements
اسراء صبري
قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والأثار، إن هناك منافسة بين مصر والأسواق الأخرى، متابعة: أن مصر تتميز بوجود منتجعات وشواطئ ومناطق خلابة، وبالتالي تهدف وزار السياحة إلى التركيز على نقاط القوة التي تتمتع بها الدولة.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة " الأولى المصرية"، أن خطة الوزارة تهدف إلى وجود فتح تدريجي، وذلك من أجل تجريب متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد السلامة الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن فترة التجربة نجحت، كما شددت على ضرورة ارتداء الكمامات وتطبيق القواعد الإحترازية، وأضافت إلى أن وزارة السياحة شددت وتابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن السياحية من أجل تدارك الوضع وعدم الوقوع في الإخطاء مثل بعض الدول.

وتابعت: وجدنا التزام واضح وكبير من قبل العاملين في المناطق السياحية، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات على أنفسهم وعلى السائحين أيضا، وعقبت: حتى الآن لم نرصد أي حالة إصابة في المحافاظات التي تم افتتاحها.

وواصل قائلة أن بيلاروسيا وأوكرانيا من أهم الأسواق السياحية بالنسبة إلى مصر، لافتة الى أن زيارة وزير الأثار إلى برروسيا وأوكرانيا كانت هامة للغاية وذلك من أجل تأكيد تطبيق إجراءات السلامة في مصر.

ولفتت إلى أن سياحة المتاحف من أهم المزارات الهامة في مصر، وشددت على تطبيق الإجراءات الإحترازية في المتاحف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يشيد بترويج وزير في حكومة بيلاروسيا للسياحة المصرية عالميا

وصول 172 سائحا من بيلاروسيا إلى مطار شرم الشيخ الدولي.. صور

وزير السياحة والآثار: انبهرت بأعمال ترميم متحف المركبات الملكية

وزير السياحة والآثار يستقبل سفراء أوكرانيا وبيلاروسيا لبحث سبل التعاون

عودة الحياة.. رحلات السياحة الدولية تتوافد على مطار شرم الشيخ.. صور

4200 سائح من هذه الجنسيات زاروا مصر خلال أسبوع.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الفن | حبيبة أحمد سعد الجديدة.. إسدال روبي.. كليب عمرو دياب في عيد الأضحى

مشهد يخطف القلب.. جماهير الأهلي تتابع مباراته مع سموحة من برج القاهرة

دراسة تكشف حيلة فيروس كورونا لاختراق جسم الإنسان

زوجة لا تكفي.. أحمد سعد يحضر لـ الزيجة الرابعة.. وغادة عبد الرازق عروسة للمرة 11

بعد فوزه بـ22 مليون دولار.. مسن يتخلى عن نصف مبلغ الجائزة لسبب يذهل العقول

بشرى.. تجارب لقاح أوكسفورد تدخل المرحلة الثالثة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس علماني يدعو للإلحاد.. واعظ إيراني يثير السخرية بتصريحات غريبة عن كورونا

مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز

بعد صراع دام 128 يوما مع كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل مريض مسن مع عائلته