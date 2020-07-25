السياحة: لم نرصد أي حالة إصابة في المحافظات التي تم افتتاحها..فيديو

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والأثار، إن هناك منافسة بين مصر والأسواق الأخرى، متابعة: أن مصر تتميز بوجود منتجعات وشواطئ ومناطق خلابة، وبالتالي تهدف وزار السياحة إلى التركيز على نقاط القوة التي تتمتع بها الدولة.



وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة " الأولى المصرية"، أن خطة الوزارة تهدف إلى وجود فتح تدريجي، وذلك من أجل تجريب متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد السلامة الخاصة بفيروس كورونا.



وأوضحت أن فترة التجربة نجحت، كما شددت على ضرورة ارتداء الكمامات وتطبيق القواعد الإحترازية، وأضافت إلى أن وزارة السياحة شددت وتابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن السياحية من أجل تدارك الوضع وعدم الوقوع في الإخطاء مثل بعض الدول.



وتابعت: وجدنا التزام واضح وكبير من قبل العاملين في المناطق السياحية، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات على أنفسهم وعلى السائحين أيضا، وعقبت: حتى الآن لم نرصد أي حالة إصابة في المحافاظات التي تم افتتاحها.



وواصل قائلة أن بيلاروسيا وأوكرانيا من أهم الأسواق السياحية بالنسبة إلى مصر، لافتة الى أن زيارة وزير الأثار إلى برروسيا وأوكرانيا كانت هامة للغاية وذلك من أجل تأكيد تطبيق إجراءات السلامة في مصر.



ولفتت إلى أن سياحة المتاحف من أهم المزارات الهامة في مصر، وشددت على تطبيق الإجراءات الإحترازية في المتاحف.

