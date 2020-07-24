وزير السياحة والاثار يفتتح فندقا جديدا بمدينة العلمين ..فيديو

افتتح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم فندقا جديدا بسيدى عبد الرحمن بالعلمين بطاقة فندقية ١٢٨ غرفة سياحية كاضافة جديدة الى القطاع والقوى السياحية بالساحل الشمالي.









قدم محمد العبار صاحب الفندق الشكر للحكومة المصرية على تعاونها وتيسير الإجراءات مع ايمان السياسة الحكيمة بجمهورية مصر العربية وتعاونها في تيسير حركة الاستثمار وتذليل الصعاب حيث كان من المقرر الانتهاء من الفندق كاولى فنادق الشركة خارج دولة الامارات في٢٠٢١ لكن تم الاسراع والانتهاء في نصف عام ٢٠٢٠ رغم جائحة كورونا .













بينما قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح : نسعد بإضافة صرح جديد في الساحل الشمالي ، واول فنادق مجموعة أعمار خارح الامارات مقدما التهنئة بإفتتاح الفندق الجديد ليضاف إلى عدد الفنادق بمطروح لتصبح ٣٥ فندقا سياحيا بطاقة تزيد على ٤ الاف غرفة سياحية.









واضاف انه تم التصريح والموافقة لعدد ١٧ فندقا على التشغيل الجزئي بنسبة ٥٠ % مع الإلتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.









واكد على ان مطروح تتمتع بالعديد من الامكانيات والمقومات السياحية الهائلة الجاذبة للتنمية والإستثمار خاصة مع اعادة التخطيط العمراني للساحل الشمالى الغربى .









بينما اكد الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار على ان العمل لم يتوقف طوال الفترة الماضي مع استمرار بناء المشروعات، مضيفا ان مطروح غنية بالمقومات السياحية التى تؤهلها للجذب السياحى ،وبها ٣٤ فندقا ،وما تشهده اليوم من افتتاح فندق العنوان هو البداية مع الشروع في إقامة مزيد من الفنادق الجديدة.













واضاف ان مطروح تم اختيارها ضمن ثلاث محافظات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتم اعادة حركة السياحة بها في اول يوليو الجارى مع زيادة حركة النشاط السياحى مع ما تشهده محافظتا البحر الأحمر وجنوب سيناء من استقبال للسياحة الخارجية.







