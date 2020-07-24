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محافظات

استمرار التجهيزات لافتتاح مستشفى السلوم وتدريب أطقم التمريض

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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ايمن محمود
جهود كبيرة يبذلها العاملون بمديرية الصحة بمطروح لسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية بمستشفى السلوم المركزى تمهيدا لافتتاحها .

وأكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح  قيام مسئولي التدريب بإدارة التمريض  بتدريب التمريض الجدد علي أعمال العناية المركزة والاستقبال والطوارئ بمستشفى السلوم المركزي .


واضاف انه تم ايضا  بإشراف صباح الخالع مدير إدارة التمريض بالمديرية بتدريب التمريض الجدد علي العمل بالأقسام الحرجة  بمستشفي السلوم المركزي و دلك تمهيدا لإفتتاحها قريبا.

واشار إلى انه تم الانتهاء من اعمال الفرش  وتجهيز  الاجهزة الطبية اللازمة مع القيام بالمتابعة المستمرة تمهيدا لقيام وزيرة الصحة بافتتاحها كصرح طبى جديد يضاف لخدمة ابناء محافظة مطروح .

واوضح انه يتم ايضا  اعمال التطوير بمستشفى برانى والتى تم الانتهاء بنسبة 80%  من اعمال التطوير، لافتا إلى انه تم تكثيف العمل بها تمهدا لافتتاحها.
استمرار التجهيزات لافتتاح مستشفى السلوم وتدريب أطقم التمريض
استمرار التجهيزات لافتتاح مستشفى السلوم وتدريب أطقم التمريض
استمرار التجهيزات لافتتاح مستشفى السلوم وتدريب أطقم التمريض
استمرار التجهيزات لافتتاح مستشفى السلوم وتدريب أطقم التمريض
استمرار التجهيزات لافتتاح مستشفى السلوم وتدريب أطقم التمريض
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