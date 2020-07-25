نتيجة الثانوية العامة بعد العيد.. والتعليم: النتائج مبشرة.. يتصدر نشرة «صباح البلد»

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت، ومنها:





أخبار اليوم

خبر للصحفي أحمد حمدي، محرر الرئاسة بالجريدة، ورئيس برنامج "صباح البلد" تحت عنوان.. "الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني.. دعم العلاقات بين البلدين وبحث قضايا المنطقة".





الأهرام

مقال للنائب محمد أبو العينين تحت عنوان.. "كلنا الجيش المصري"





صدى البلد see

إجمالي وفيات فيروس كورونا يتجاوز 4500





الشروق

شكري يؤكد على ضرورة التصدي بحزم للتدخلات الأجنبية في ليبيا

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اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد إجازة عيد الأضحى والتعليم: النتائج مبشرة









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التضامن: بمناسبة عيد الاضحى المبارك 2 مليون جنيه لمستفيدي مؤسسة التكافل الاجتماعي





الوطن

الافتتاح في يونيو 2021.. الإسكان: 13 مشروعا لإحياء منطقة الفسطاط





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التنمية المحلية: مالك الشقة ليس مطالبًا بدفع أي أموال للتصالح بالوحدات المخالفة



