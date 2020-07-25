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حوادث

نشرة مرور الجيزة.. أماكن الازدحام الصباحية في الشوارع والميادين

السبت 25/يوليه/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أفادت مصادر بأن الحالة المرورية في شوارع وميادين الجيزة صباح اليوم، السبت، تشهد حالة من الاستقرار والسيولة في الحركة المرورية، بدون مؤثرات ولا بلاغات.


ويشهد كورنيش النيل سيولة مرورية على مناطق البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، والدقي والعجوزة وصولا لمناطق الكيت كات وإمبابة والوراق.


كما استقرت الحركة المرورية على كوبري ٦ أكتوبر بالاتجاهين أعلى مناطق العجوزة وكورنيش النيل.


كما تستقر الحالة المرورية في شارع البطل أحمد عبدالعزيز، وشارع جامعة الدول العربية وشارع أحمد عرابي، ومناطق سفنكس.


ويشهد شارعا الهرم وفيصل سيولة مرورية تامة بالاتجاهين، مع استقرار الحركة المرورية بميدان الجيزة ومحيط جامعة القاهرة وشارع السودان.
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