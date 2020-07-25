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توك شو

كيف تختار الأضحية السليمة.. رئيس قطاع الثروة الحيوانية يوضح

السبت 25/يوليه/2020 - 11:47 ص
رئيس قطاع الثروة
رئيس قطاع الثروة الحيوانية
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نورهان رأفت
أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم تكثيف الرقابة، على أماكن بيع اللحوم، بمنافذ وزارة التموين، من قبل الهيئة العامة للخدمة البيطرية.

وأضاف الدكتور طارق سليمان، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن هناك تكثيفا دائما ومتلاحقا، على مصانع الأعلاف، غيرت من صحة المواشي للأفضل، موضحا أن هناك تواصلا إلكترونيا مع المواطنين، بخصوص أضاحي العيد، عبر خدمة واتس آب، وعبر الخط الساخن 19561.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أنه من أهم الصفات الشكلية، التي تدل على صحة الحيوان، عدم وجود إفرازات من الأنف، وأن تكون الرأس مرفوعة لأعلى، وعليه علامات نشاط، ولا يتواجد فيه تشققات بالفم، أو لعاب، بالإضافة إلى عند تفحصة يجب التأكد من أن نسيج اللحم طاغ على مظهر العظام.

وأوضح "سليمان"، أن من علامات صحة الحيوان، أن يكون الصوف، ثابت في مكانه، وليس سهل الانتزاع ، ولا يوجد آثار للإسهالات على المؤخرة.

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