لأول مرة.. صور رفات ضباط بمقبرة أم درمان قتلهم البشير لوأد انقلاب ضده منذ 30 عاما









وذكرت النيابة العامة السودانية في بيان لها، أنها "تمكنت من العثور على مقبرة جماعية، تشير البيانات إلى أنها من الراجح أن تكون هي المقبرة التي ووريت فيها جثامين الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية".









وأشارت إلى أن تحديد مكان المقبرة تم عقب جهد استمر لمدة ثلاثة أسابيع.









وأوضحت أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني للتحقيق في مقتل 28 ضابطا عام 1990، ستجري كل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه الجهات المختصة في الطب العدلي ودائرة الأدلة الجنائية وشعبة مسرح الحادث، لاتخاذ جميع الإجراءات وتحرير التقارير اللازمة، وفقا لما نشر بوسائل الإعلام السودانية.









وشدد البيان على أن "كل المواقع المحتملة تحت حراسة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، لمنع الاقتراب من المنطقة إلى حين اكتمال الاجراءات".









وأكدت النيابة السودانية لأسر الضحايا أن مثل هذه الجرائم لن تمر دون محاكمة عادلة تأسيسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.