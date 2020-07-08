AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

النائب العام السوداني: الرئيس السابق يواجه قضايا عدة أمام المحكمة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:51 م
البشير
البشير
Advertisements
قسم الخارجي
تتلاحق فصول تضييق الخناق على الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ليصبح ملاحقًا بقضايا داخل السودان وخارجه.


واليوم أعلن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر ، إن الرئيس السابق عمر البشير يواجه عدة قضايا أمام المحاكم السودانية، وأنه متهم في عدة قضايا، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.


وبالأمس رفض الرئيس المعزول  البشير الإدلاء بأي تصريحات أو إفادات للجنة التحري من النيابة العامة، حول تهمة التورط في إعدام 28 ضابطًا من القوات المسلحة عام 1990.


وطلب البشير مقابلة محاميه والجلوس معه قبل الإدلاء بأي أقوال، ورفعت جلسة التحري على أن تستكمل في وقت لاحق.


 واستمعت النيابة لنحو 78 شاهدًا حول مذبحة رمضان، لكنها المرة الأولى التي تستدعي فيها البشير والتحقيق معه.


وكان النائب العام تاج السر الحبر أصدر قرارًا في فبراير الماضي بتشكيل لجنة تحقيق في القضية. 


ونقلت السلطات، قبل أمس، الرئيس المعزول البشير إلى النيابة، للتحقيق معه حول بلاغ يتعلق بحساب سري لرئاسة الجمهورية في عهده.


وتم تحويل البشير من محبسه في سجن كوبر،إلى نيابة لجنة إزالة التمكين في وسط الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وإغلاق كافة الطرق المجاورة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة قيادي في نظام الرئيس السوداني السابق بـ كورونا

تعود لـ عام 1998.. اكتشاف مقبرة جماعية لمجندين في السودان

ترشيحاتنا

انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

المصرية لتوطين الطاقة: ترك الشاحن فترة متصلا بالكهرباء يؤدى إلى كارثة

بداية من اليوم.. إعادة عرض مسلسل "مأمون وشركاه" لـ عادل إمام

عيار 24 بـ 913 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تركيا ترسل سرب طائراتها العسكرية إلى ليبيا.. صور

بـ فستان أحمر.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

AdvertisementS

خبر سار لطلاب علمي علوم .. "التعليم" تقرر عمل تسهيلات في تصحيح أحياء الثانوية العامة

زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية 5% كل 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

النواب عن الإيجار القديم: الشقة المغلقة لمدة 3 سنوات تعود للمالك على الفور

مواصلة التعاون الوثيق.. روسيا تبعث رسالة تذكيرية لـ مصر والكونغو وجنوب أفريقيا

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

تركيا ترسل سرب طائراتها العسكرية إلى ليبيا.. صور

بعد قتل زوجها برقبة زجاجة.. 7 معلومات لا تعرفها عن عبير بيبرس

انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

بأمر الفيفا 4 سنوات.. مجدي عبدالغني: إجراء انتخابات مجلس اتحاد الكرة لمدة عام "كلام كفتة"

عادة خاطئة أثناء الاستحمام فى الصيف تهددك بمشاكل فى القلب والشرايين

النيابة تصدر قرارا بضبط وإحضار نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق

إثيوبيا تواصل المماطلة: التفاوض بحسن نية الحل الوحيد لأزمة سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أم شائعة.. الفواكه والخضراوات العضوية تحمي من الإصابة بكورونا

بفستان جذاب.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

صراع الشقراء والسمراء.. فاتن حمامة ونادية لطفي صداقة بنكهة الغيرة