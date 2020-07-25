المحاكم في ساعات.. حكم تاريخي للإدارية العليا بعزل أستاذ جامعي بالزقازيق.. وتأجيل محاكمتي يوسف بطرس غالي ونائب محافظ الإسكندرية.. وتغيب الرجل الثاني بمحافظة البحيرة في قضية الرشوة

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في اللوحات المعدنية

تأجيل محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق في الكسب غير المشروع

تأجيل محاكمة الرجل الثانى بمحافظة البحيرة بتهمة الرشوة

بسبب انتمائه للجماعة الإرهابية.. الإدارية العليا تعزل أستاذا جامعيا بالزقازيق









قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنوب المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اللوحات المعدنية" لجلسة 25 أكتوبر.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.









كانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 26 أبريل المقبل، كأولى جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".







وقضت محكمة الجنايات على يوسف بطرس غيابيا بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.









واتهمت النيابة العامة المتهمين فى القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.









وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على الصفقة رغم عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع هذه الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.









وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير شروع بمبلغ 900 ألف جنيه لجلسة27 سبتمبر.









وكان المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أمر بإحالة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه.









وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة والبحر الأحمر، ومستشارا بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها، علی کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان بأن استغلت ممكنات وظائفها السابقة، وتحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.











وشهد ضابط الرقابة الإدارية بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها بالقاهرة والبحر الأحمر والإسكندرية، ما مكنها من امتلاك العديد من عناصر الثروة هي وذويها.









قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي الباورد بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس، وعضوية المستشارين محمد المر وأحمد أبا زيد، وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، تأجيل محاكمة مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي و5 آخرين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام لجلسة 29 أغسطس المقبل لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.









وقررت هيئة المحكمة، إخلاء سبيل المتهمين من الثاني حتى السادس على ذمة القضية.









وترجع أحداث القضية إلى تمكن ضباط الرقابة الإدارية من القبض على "محمد. ح. ع"، وشهرته "ح. ا"، 36 سنة، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامى، و"محمد. ح. م"، 37 سنة، عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقارى ومقاولات ومقيم بالقاهرة، و"ناصر. م. ر"، 37 سنة، مقاول حر، مقيم المنتزه الإسكندرية، و"خالد. م. خ"، 39 سنة، مالك مزرعة أسماك، مقيم إدكو البحيرة، و"محمود. ت. م"، 37 سنة، مدرب غطس، مقيم بسفاجا البحر الأحمر، و"حسين. ش. أ"، 46 سنة، صاحب شركة مقاولات، ومقيم سفاجا البحر الأحمر.









ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تقاضى رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى الثامن والعشرين من شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.









كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بعزل الدكتور "م. إ. ح. و"، الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، لثبوت صدور حكم جنائى بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة انضمامه لجماعة محظورة.









صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عط الله وشعبان عبد العزيز، نواب رئيس مجلس الدولة.









وقالت المحكمة إن الحكم الجنائى أثبت قيام المتهم بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام القائم وإمداد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالألعاب النارية والأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعى لجامعة الزقازيق والإضرار بالوحدة الوطنية لتحقيق أهداف هذه الجماعة بتشجيع القاعدة الطلابية على القيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء على الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة الجامعية التي يشغلها.