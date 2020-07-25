ضبط عدد من القوارب المطاطية ودهانات وقطع غيار سيارات مهربة بالسلوم

تمكن رجال جمارك السلوم، برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمارك السلوم بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء السلوم، من ضبط محاولة تهريب عدد من القوارب المطاطية وكمية من الدهانات ، وقطع غيار السيارات المستعملة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .





فبناءا على إخبارية سرية مقدمة هيئه الرقابة الإدارية وإخبارية أخرى، مقدمة من عبد المنعم قبيص مدير عام الإلتزام التجاري ، و سعيد بركات مدير عام مكافحه التهريب والاستاذ طلعت مراد مدير عام الأمن الجمركي والنقيب محمد شريف ضابط مباحث الإدارة بورد معلومات تفيد إخفاء عدد من القوارب المطاطية زوديك داخل السياره رقم 1469ط د ح 5132 ط م س ، والمحملة بمشمول البيان الجمركي رقم 3332 لعام 2020 صادر السلوم باسم شركة ا . التصدير والصنف طبقا للمستندات عبارة عن أثاث منزلي مصدر إلى ليبيا عبر منفذ السلوم البري .









وتم تمرير إدخال السيارة على جهاز الفحص بالأشعة تحت إشراف منير محمود مدير الإدارة فأفادوا بصحة الإشتباه .





وتم تشكيل لجنة برئاسة أسامه حسن مدير اداره الصادر والسادة محمد عنتر مدير إدارة مكافحة التهريب وأكرم فؤاد مدير إدارة التعريفة وأحمد مختار مأمور حركة ومحمد حنفي الأمن الجمركي لتفتيش السيارة ومطابقه المشمول حيث تبين وجود عدد 5 قوارب مطاطيه قابلة للنفخ تستخدم في الهجره غير الشرعية وكمية من قطع غيار السيارات المستعملة والدهانات المتعددة الاستخدام والسلع الغذائية المتنوعة بإجمالي 592 طرد بالسيارة .





وبلغت قيمة الأصناف المحلية الصنع 535608 جنيها





وبلغت قيمه الأصناف الأجنبية الصنع 219250 جنيها





وبلغت قيمة الأصناف المحظورة 32800جنيها





وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 77493 جنيها





وطلب صاحب الشأن التصالح وسداد التعويضات الجمركية .





قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 184 لسنه 2020 وحجز القوارب المطاطيه وقطع غيار السيارات المستعملة لحين إنهاء الاجراءات القانونية وقام بتحرير المحضر وتحريز المضبوطات عيد زهران عضو الشئون القانونية.





ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .