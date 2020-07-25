إنفوجراف.. أبرز المعلومات عن مبادرة ما يغلاش عليك بتكليف من الرئيس.. تعرف عليها

كلفت القيادة السياسة، وزارة المالية بتوفير السلع المخفضة لمحدودي الدخل عبر مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي المعروفة إعلاميا بـ" ما يغلاش عليك" والمقرر العمل بها غدا الأحد.





ينشر "صدى البلد" إنفوجرافا حول المبادرة الرئاسية لدعم محدودي الدخل:

المبادرة تدعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

20 % قيمة الخصومات على قيمة للسلع المعروضة بالمحلات والسلاسل التجارية ومنافذ التوزيع.

المبادرة تتضمن دعما إضافيا بـ200 جنيه على بطاقات التموين وبحد أقصى 1000 جنيه.

تتحمل الخزانة العامة 12.25 مليار جنيه لمساندة محدودي الدخل.





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المبادرة تشمل دعم جميع فئات المجتمع وهم "الصناع، التجار، المستهلكين" بغرض دعم الإنتاج المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.





تسعى المبادرة لإنعاش حركة التجارة الداخلية بغرض توفير منتجات بسعر مناسب وتوفير فرص عمل جديدة.





السلع التي تشملها المبادرة "الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأثاث، الجلود، الملابس، الصناعات الحرفية، تشطيب المنازل".





يتم إتاحة شراء السلع عبر الموقع الإلكترونى:«WWW.MOBADRA.GOV.EG »، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.





تم تسجيل 4231 منتجا و11178 تاجرا بالمبادرة الرئاسية واعتماد بياناتهم من اتحاد الصناعات الغرف التجارية، بالإضافة لـ 22 مليون بطاقة تموينية بنسبة خصم إضافي 10٪.





المبادرة ستخضع للتقييم الشامل للتعرف على مدى تحقيق أهدافها بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم لتحفيز الاستهلاك بهدف توسيع قاعدة الشمول المالى.