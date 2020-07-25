تعرف على مناطق قطع التيار الكهربائي بدمياط

أعلن شركة قطاع الكهرباء بدمياط ، عن فصل التيار عن عدد من الخطوط في مدينتي كفر البطيخ وكفر سعد، بمحافظة دمياط ، يوم الاثنين المقبل، بسبب أعمال الصيانة وتطوير المحولات.



وأوضح القطاع في بيان له اليوم ، أنه سيجري فصل مغذيات خط التوزيع في هندسة كفر سعد، وتتأثر كل من عزبة حسونة ومصنع أبو النصر وعزبة شوريم، من الثامنة صباحًا، وحتى الانتهاء من الأعمال.





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وجاء في البيان، انه من المقرر قطع التيار عن خط كفر البطيخ، بمركز دمياط في الفترة نفسها نتيجة لوجود صيانة للكابلات قد تستغرق عدة ساعات لصيانه الكابلات والمحولات.



