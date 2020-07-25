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محافظات

تعرف على مناطق قطع التيار الكهربائي بدمياط

السبت 25/يوليه/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أعلن شركة قطاع الكهرباء بدمياط، عن فصل التيار عن عدد من الخطوط في مدينتي كفر البطيخ وكفر سعد، بمحافظة دمياط ، يوم الاثنين المقبل، بسبب أعمال الصيانة وتطوير المحولات.

وأوضح القطاع في بيان له اليوم ، أنه سيجري فصل مغذيات خط التوزيع في هندسة كفر سعد، وتتأثر كل من عزبة حسونة ومصنع أبو النصر وعزبة شوريم، من الثامنة صباحًا، وحتى الانتهاء من الأعمال.

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وجاء في البيان، انه من المقرر قطع التيار عن خط كفر البطيخ، بمركز دمياط في الفترة نفسها نتيجة لوجود صيانة للكابلات قد تستغرق عدة ساعات لصيانه الكابلات والمحولات.

واهاب البيان ،المواطنين بالمناطق التى اعلن قطع التيار الكهربائي بها بضرورة توخى الحظر بان انقطاع التيار الكهربائي قد يستمر لعدة ساعات منذ صباح الاثنين.
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