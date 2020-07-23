من خلال مشروعك.. توفير ٤٦٣٣ فرصة عمل في دمياط ..صور

تفقد اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط ،عدد من المشروعات التي تم تنفيذها بتمويل من خلال "مبادرة مشروعك " و تنفيذ المشروع للتنمية المجتمعية والبشرية للمحافظة .



رافقه خلال الزيارة مسئول تطوير مشروعك بوزارة التنمية المحلية وعدد من التنفيذيين بكفرسعد وكفرالبطيخ .



تفقد عدد من المشروعات المنفذة بالمحافظة حيث ان عدد المشروعات المنفذة بالمحافظة ١٨٤٨ مشروع منفذ تم توفير عدد ٤٦٣٣ فرصة عمل من خلال مشروعك ، حيث تفقد من خلال الزيارة عدد من المشروعات الناجحة منها ماركت و مزرعة تربية مواشي بأم الرضا و مشروع تجارة ادوات كهربائية و مشروع تعبئة و توزيع منظفات بكفر سعد .



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اوضح نائب المحافظ عن وجود دراسات جدوي لاية مشروعات لمساعدة الشباب و المتقدمين للحصول علي تلك القروض و كذلك اصدار التسهيلات اللازمة لاستخراج الرخصة المؤقتة التابعة لبرنامج مشروعك و تشجيعا للشباب و تفعيل دور مشروعك لتمكين الشباب المشارك في مشروعك للاستفادة من البرنامج الوزاري مشروعك الذي هدفه التواصل بين مشروعك و شباب المحافظة في مختلف الاعمال و المستويات .

