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محافظات

من خلال مشروعك.. توفير ٤٦٣٣ فرصة عمل في دمياط ..صور

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:22 م
اسلام ابراهيم نائب
اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط
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زينب الزغبي
تفقد اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط ،عدد من المشروعات التي تم تنفيذها بتمويل من خلال "مبادرة مشروعك " و تنفيذ المشروع للتنمية المجتمعية والبشرية للمحافظة .

رافقه خلال الزيارة مسئول تطوير مشروعك بوزارة التنمية المحلية وعدد من التنفيذيين بكفرسعد وكفرالبطيخ .

تفقد عدد من المشروعات المنفذة بالمحافظة حيث ان عدد المشروعات المنفذة بالمحافظة ١٨٤٨ مشروع منفذ تم توفير عدد ٤٦٣٣ فرصة عمل من خلال مشروعك ، حيث تفقد من خلال الزيارة عدد من المشروعات الناجحة منها ماركت و مزرعة تربية مواشي بأم الرضا و مشروع تجارة ادوات كهربائية و مشروع تعبئة و توزيع منظفات بكفر سعد .

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اوضح نائب المحافظ عن وجود دراسات جدوي لاية مشروعات لمساعدة الشباب و المتقدمين للحصول علي تلك القروض و كذلك اصدار التسهيلات اللازمة لاستخراج الرخصة المؤقتة التابعة لبرنامج مشروعك و تشجيعا للشباب و تفعيل دور مشروعك لتمكين الشباب المشارك في مشروعك للاستفادة من البرنامج الوزاري مشروعك الذي هدفه التواصل بين مشروعك و شباب المحافظة في مختلف الاعمال و المستويات .

يأتي ذلك في اطار دعم الدولة و مساندة كافة القطاعات الاقتصادية و أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر وازالة اي معوقات و صعوبات تعترض او تعوق التنفيذ و امكانية التطوير و تشجيعا للمشروعات و تحسين و متابعة الاداء و الانجاز لتلك المشروعات.
من خلال مشروعك.. توفير ٤٦٣٣ فرصة عمل في دمياط ..صور
من خلال مشروعك.. توفير ٤٦٣٣ فرصة عمل في دمياط ..صور
من خلال مشروعك.. توفير ٤٦٣٣ فرصة عمل في دمياط ..صور
من خلال مشروعك.. توفير ٤٦٣٣ فرصة عمل في دمياط ..صور
من خلال مشروعك.. توفير ٤٦٣٣ فرصة عمل في دمياط ..صور
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