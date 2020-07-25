قبل ما تشترى.. 5 علامات تكشف الأضاحى السليمة صحيًا | فيديو





وأوضح مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر فضائية dmc، أن الهيئة تفحص الشكل الخارجى للأضحية والتأكد من لمعان العين ، وعدم وجود إفرازات للأنف وألا تكون عرجاء بل سليمة معافية تمامأ.





وأشار الدكتور أيمن عادل إلى أنه يفضل شراء المواطن الأضاحى من شوادر وزارتى الزراعة او التموين تجنبأ لوجود عيوب فى الأضحية والتى سيصعب فى هذه الحالة استبدالها من الباعة الجائلين فى الشوارع.





وأضاف أنه لابد أيضأ من التأكد عند شراء الأضحية أن يكون ذو حركة نشيطة وبعيد عن الخمول وألا يكون مطأطئ الرأس فى حالة عزلة منفردأ ويكون مظهره الخارجى طبيعيا بعيدا أى علامات للمرض.









وأوضح الدكتور أيمن عادل ، أن أفخاذ الأضحية وسلسلة الظهر مؤشران مهمان أيضا عند شراء الأضاحى للتأكد من امتلاء الأضحية باللحم.

قال الدكتور أيمن عادل، مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن أهم خطوة فى ذبح الأضحية هي الشراء من مصدر موثوق فيه والبعد تمامأ عن الباعة الجائلين الموجودين بشوادر فى الشوارع.