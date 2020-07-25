آلاف المرتزقة يغادرون ليبيا بعد انتهاء عقودهم.. تفاصيل

غادر الآلاف من المرتزقة السوريين ليبيا عائدين إلى بلادهم بعد انتهاء عقودهم، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.





وكانت تركيا قد جندت أولئك المرتزقة من الميليشيات التي تقاتل معها في سوريا ونقلتهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة السراج، مقابل أجر شهري.





وأوضح المرصد السوري أن 120 مرتز قا، عادوا مؤخرا إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم، فيما حلت محلهم دفعة جديدة، بعد تلقيها التدريب في معسكرات تركية.





وكشفت إحصائية نشرها المرصد أن 5970 مرتزقا عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.





وأشار إلى أن أعداد المقاتلين الذين نقلوا للقتال في ليبيا، بلغ نحو 16500 مرتزقا من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.





وكان المرصد السوري وثق مقتل نحو 481 مقاتلا بينهم 34 طفلا دون سن الـ 18، في صفوف مرتزقة تركيا.