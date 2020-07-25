AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

آلاف المرتزقة يغادرون ليبيا بعد انتهاء عقودهم.. تفاصيل

السبت 25/يوليه/2020 - 04:34 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
غادر الآلاف من المرتزقة السوريين ليبيا عائدين إلى بلادهم بعد انتهاء عقودهم، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.

وكانت تركيا قد جندت أولئك المرتزقة من الميليشيات التي تقاتل معها في سوريا ونقلتهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة السراج، مقابل أجر شهري.

وأوضح المرصد السوري أن 120 مرتزقا، عادوا مؤخرا إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم، فيما حلت محلهم دفعة جديدة، بعد تلقيها التدريب في معسكرات تركية.

وكشفت إحصائية نشرها المرصد أن 5970 مرتزقا عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

وأشار إلى أن  أعداد المقاتلين الذين نقلوا للقتال في ليبيا، بلغ نحو 16500 مرتزقا من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.

وكان المرصد السوري وثق مقتل نحو 481 مقاتلا بينهم 34 طفلا دون سن الـ 18، في صفوف مرتزقة تركيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المرصد السوري يكشف حجم مرتزقة أردوغان في ليبيا

تركيا تواصل استفزازها بإرسال 500 مقاتل من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

المرصد السوري: أكثر من 400 قتيل من مرتزقة تركيا بليبيا

بينهم أطفال.. المرصد السوري: تركيا أرسلت 15 ألفا من المرتزقة إلى ليبيا

بينهم 300 طفل.. تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا

المخابرات التركية تنقل 2500 داعشي تونسي من سوريا إلى ليبيا

ترشيحاتنا

قبل العيد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحم الضاني؟

قبل انطلاق ماراثون تنسيق 2020.. التعليم العالي: 75 رغبة متاحة لطلاب الثانوية العامة

عوامل تجعلك عرضه للإصابة بسرطان الجلد.. احذرها

الترحيل مقابل التنازل عن الرواتب.. الأزمات تضرب مرتزقة أردوغان في ليبيا

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

هل نسيان سجدة فى الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب

AdvertisementS

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

غدا.. 200 جنيه دعما للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة تموين في مبادرة تحفيز الاستهلاك

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

3 أزمات خارج الملعب تحاصر فريق الأهلي

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

قبل انطلاق ماراثون تنسيق 2020.. التعليم العالي: 75 رغبة متاحة لطلاب الثانوية العامة

تحذير.. رسالة متداولة على واتساب قد تخترق هاتفك.. ماذا تفعل إذا وصلت إليك

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل وتوليد الطاقة الكهرومائية فبراير 2021

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

الذهب يهين الأموال.. الجرام يرتفع حوالي 188 جنيها منذ بداية 2020

الجيش الليبي: تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لـ مصراتة

أردوغان يتسلل لتطويق ليبيا.. اتفاق عسكري محتمل بين تركيا والنيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفيها قبل الشراء.. 6 علامات تكشف لك الفارق بين الكبدة البلدي والمستوردة

لن تراه إلا في أفريقيا| شاهد.. فندق معلق على جسر سيلاتي

مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائة الجديدة.. فيديو وصور