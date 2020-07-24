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أخبار العالم

العربية: مقتل 6 مرتزقة سوريين في ليبيا ونقلهم إلى عفرين

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفادت قناة العربية، اليوم الجمعة، بمقتل 6 مرتزقة سوريين في ليبيا، من الميليشيات التي نقلتها تركيا للقتال إلى جانب حكومة السراج.

أشارت القناة إلى أنه تم نقل الجثامين من ليبيا إلى مدينة عفرين السورية.

وتشير تقارير سورية إلى أن أنقرة نقلت الآلاف من الميليشيات الموالية لها التي تقاتل في سوريا إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة السراج مقابل إغراءات مالية.

وكان الجيش الليبي قد أعلن امس، الخميس، اسقاط طائرة تركية مسيرة بالقرب من سرت.

وتشترط حكومة السراج ومعها أنقرة انسحاب الجيش الوطني الليبي بقيادة، خليفة حفتر، من سرت قبل وقف إطلاق النار والجلوس على مائدة المفاوضات.

ويرفض الجيش الليبي الانسحاب من سرت مؤكدا استعداده لصد أي هجوم من الوفاق والميليشيات التابعة لها للسيطرة على المدينة الاستراتيجية.


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