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رياضة

يتبقى موافقة ناديه.. الهلال السعودي يتفق مع نجم الاتفاق على تفاصيل التعاقد

السبت 25/يوليه/2020 - 05:55 م
صدى البلد
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عمر سلامة

تردّدت أنباء قوية، عن حسم مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، صفقة التعاقد مع اللاعب الشاب فواز الطريس، متوسط ميدان الاتفاق.


ورفض الطريس البالغ من العمر 23 سنة، منذ ساعات قليلة، تجديد عقده مع الاتفاق، الذي ينتهي في يونيو 2021، متمسكًا بالانتقال إلى الهلال.


ووفقًا لهذه الأنباء المنتشرة، اتفق الطريس مع الهلال، على كافة تفاصيل العقد، حيث سيوقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، لمدى 5 سنوات.


ويتبقى فقط، الإعلان الرسمي من إدارة ناديي الهلال والاتفاق، عن الصفقة.


جدير بالذكر أن الطريس، لعب مع الاتفاق، 19 مباراة في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، سجل خلالها هدف وحيد وصنع 4 آخرين.

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