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حوادث

حركة تنقلات ضباط الشرطة فى مديرية أمن الإسماعيلية

السبت 25/يوليه/2020 - 07:26 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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انجي هيبة
أصدرت مديرية أمن الاسماعيلية حركة تنقلات داخلية  لضباط الشرطة شملت تغييرات كبيرة في تنقلات الضباط داخل المدينة ومراكز المحافظة.

وشملت الحركة تعيين العميد دكتور ولاء رضوان مديرا لشؤون الخدمة والتجديد للعقيد أحمد الصغير رئيسًا لمباحث مكافحة المخدرات وتعيين المقدم عماد عبدالرؤوف للعلاقات والإعلام والتجديد للمقدم عادل الجزار رئيسًا لمباحث المرور والعميد هشام نورالدين رئيس قسم مكافحة الأموال العامة والمقدم هانى عبدالهادى رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام والرائد السيد عبدالعال رئيسًا لقسم مكافحة جرائم الآداب العامة، والمقدم محمد البرماوى مكافحة سرقة السيارات.

وشملت الحركة تعيين العميد أحمد عبده عبدالنبى مأمورا لقسم أول الإسماعيلية والرائد أنور القاضي رئيسًا لمباحث القسم وتعيين العميد ايهاب مصطفي مأمورًا لقسم ثان والتجديد المقدم مروان الطحاوي رئيسًا لمباحث القسم وتعيين العقيد أحمد الشناوي مأمورًا لقسم ثالث والتجديد للمقدم محمد سكر رئيسًا لمباحث القسم.

وتم تعيين المقدم عمرو عاطف مأمورًا لمركز فايد والتجديد للمقدم أحمد شاهين رئيسًا للمباحث، وتعيين العميد وليد المصرى مأمورًا لمركز أبوصوير، والرائد احمد جمال رئيسا لمباحث ابوصوير وتعيين العقيد محمود العزازى مأمور مركز الإسماعيلية والتجديد للمقدم محمد هشام رئيسا لمباحث المركز.

وتقرر تعيين العقيد فهمى عبدالصمد مأمورًا لمركز القنطرة شرق،  والرائد محمد ثروت رئيسا لمباحث القنطرة شرق وتعيين العميد منصور الدهشان مأمورًا لمركز القنطرة غرب والرائد حسن رضوان رئيسا لمباحث مركز القنطرة غرب.

وشملت الحركة تعيين الرائد مصطفى سلامة رئيسًا لمباحث مركز القصاصين والمقدم حازم حسام رئيسًا لمباحث مركز التل الكبير.  

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حركة تنقلات ضباط الشرطة فى مديرية أمن الإسماعيلية
حركة تنقلات ضباط الشرطة فى مديرية أمن الإسماعيلية
حركة تنقلات ضباط الشرطة فى مديرية أمن الإسماعيلية
حركة تنقلات ضباط الشرطة فى مديرية أمن الإسماعيلية
حركة تنقلات ضباط الشرطة فى مديرية أمن الإسماعيلية
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