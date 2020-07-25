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فن

ليلى علوي تحيي الذكرى الأولى لرحيل فاروق الفيشاوي

السبت 25/يوليه/2020 - 11:11 م
ليلي علوي وفاروق
ليلي علوي وفاروق الفيشاوي
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محمد بدران
أحيت الفنانة ليلى علوي الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.


ونشرت "علوي" صورة للراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت: "الذكرى السنوية الأولى للفنان القدير والصديق العزيز فاروق الفيشاوي.. برجاء قراءة الفاتحة".

فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 يوليو من العام الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، دخل بسببه في أيامه الأخيرة بغيبوبة كبدية.

من ناحية أخرى اقترب فيلم "التاريخ السرى لكوثر" أحدث أعمال ليلى علوي السينمائية للخروج إلى النور بعد أن واجه مصيراً مجهولاً على مدار الفترة الماضية، وتوقف العمل منذ أكثر من عام بسبب أزمات إنتاجية خاصة أن أكثر من شركة تتولى إنتاجه.

ليلى علوي تحيي الذكرى الأولى لرحيل فاروق الفيشاوي
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