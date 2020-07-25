AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رضا عبدالعال: جيل 90 لا يعلم شيئا عن اتهامات فاروق جعفر.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 11:54 م
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
Advertisements
حسن العمدة
أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن تصريحات فاروق جعفر كان يقصد بها قطبي الكرة المصرية والمنتخب الوطني وليس القلعة البيضاء فقط.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "جيل 90 لا يعلم أى شيء  عن الأمور التى تتم مع الحكام على الإطلاق، واللاعب ينزل المباراة من أجل الفوز فقط والعوامل الخارجية بعيدة عن اللاعبين".
 
وأضاف: "الأندية صاحبة الأرض تتعرض للمجاملات من الحكام وهذا يحدث فى كل دول العالم، وجيل 90 لا يعلم شيئا عن اتهامات فاروق جعفر".

وقال فاروق جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990، كان يتم مجاملة منتخب مصر في بعض المباريات، ويتغاضى الحكم عن احتساب بعض الكرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصريحات مثيرة للجدل.. فاروق جعفر: منتخب مصر تأهل لكأس العالم 90 بمجاملة من الحكام.. فيديو

شوبير يرد على فاروق جعفر: 6 سنوات كابتن الأهلي ومنتخب مصر ولم أجلس مع حكم

مصر أكبر منك يا فاروق يا جعفر.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات التدليس للأهلي والزمالك ومنتخب 90

الكاف: اتهامات فاروق جعفر مرفوضة وتسيء لسمعة الكرة المصرية

سقطة أضاعت تاريخ ملك النص.. الجبلاية تتوعد.. جيل 90 غاضب والكاف يرفض اتهامات الفساد

شطة يرد بقوة على فاروق جعفر عن مجاملة منتخب 90 فى الوصول لكأس العالم

ترشيحاتنا

بـ الكلمات .. نشيد الأهلي الجديد قبل افتتاح القناة عقب تطويرها

بـ 2 جنيه.. مكون سحري لـ تنظيف الكرشة بطريقة سهلة

فاروق جعفر يروي تفاصيل جلسته مع حكم إفريقي قبل مباراة الزمالك موسم 1979

رئيس فريق الغواصين بالسويس يكشف مفاجأة فى موقع حادث غرقى الأدبية

عمرو موسى: تركيا حصلت على ضوء أخضر من دول عظمى للتحرك نحو ليبيا

الجيش الليبي يكشف سبب لقاء أردوغان والسراج في اسطنبول

AdvertisementS

ارحمونا يرحمكم الله...تعليق غاضب من خالد بيومي على تصريحات فاروق جعفر

بتقبضوا الحكام ومبتخدوش بطولات.. رد ساخر من أحمد بلال على تصريحات فاروق جعفر

طالبه بالاعتذار للاسماعيلى| أسامة خليل مهددا فاروق جعفر: سأحكى ما حدث في أمريكا

بـ الكلمات .. نشيد الأهلي الجديد قبل افتتاح القناة عقب تطويرها

أول رد من الصفاقسي بعد حرمانه من القيد 3 فترات بسبب الأهلي وأجاي

محامى صالح جمعة يحسم جدل توقيعه لـ الزمالك.. تفاصيل

أخبار الأهلي.. 3 أزمات تحاصر الفريق.. شوبير يرد على فاروق جعفر

بعد تصريحات فاروق جعفر.. شطة يروي موقفا لـ صالح سليم بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي

الصفاقسي لـ صدى البلد: المثلوثي لاعب فى الزمالك.. وتأخرنا فى تنفيذ الاتفاق مع الأهلي

مش جديد عليه.. أسامة خليل لـ صدى البلد: فاروق جعفر أهان الكرة المصرية

شاهد.. الظهور الأول لـ كيان ابنة محمد صلاح.. صور

أخبار الزمالك| عمر خربين يقترب.. ونجم الفريق يغيب عن التدريبات.. ومباراة الأبيض ووادي دجلة على 4 أشواط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة

تحديثات منتصف العمر لـ هيونداي سوناتا 2021.. صور

السمنة تصيبك بـ كورونا.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون